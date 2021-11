Duas pessoas dão entrada na clínica Covid do Hospital de Campanha nas últimas 24 horas

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha nesta sexta-feira, 19, dois pacientes estão na clínica Covid, suspeitos, aguardando resultado de exame, desses, um é de Cruzeiro do Sul. Na UTI Covid há duas pessoas, uma de Porto Walter e a outra de Ipixuna, intubados.

Ocorreu nas últimas 24 horas, duas entradas na clínica Covid. Nenhuma notificação de óbito foi registrada nesta sexta-feira.

Até o momento, o Acre registra 250.062 notificações de contaminação pela doença, sendo que 161.937 casos foram descartados e 5 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 86.121 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 5 seguem internadas.