Em denúncia ao ContilNet, moradora diz que insegurança virou rotina no bairro Conquista

As reclamações sobre a falta de segurança no bairro Conquista, em Rio Branco, têm sido cada vez mais frequentes. Queixas de assaltos, arrombamentos e insegurança por parte da população foram denunciadas ao ContilNet por uma moradora da região, identificada apenas como Joyce, que afirma que há pelo menos sete anos não se sente segura sem policiamento no bairro.

“Os lojistas e comerciantes não têm segurança para trabalhar, quando monta alguma loja é roubado. Quando chega às 18h, você vê os donos de mercearias passando cadeados nos portões com medo da violência. Queremos segurança no bairro Consquita!”, afirma a moradora.

Joyce, que mora na região há muitos anos, conta que o bairro já teve Associação de Moradores e Box da Polícia Militar, mas que hoje estão abandonados, precisando de reformas e de pessoal. “Antes tinha segurança, mas sumiu. Uma panificadora daqui foi assaltada diversas vezes e uma farmácia também, não é novidade a falta de segurança”, informa.

O último acontecimento em decorrência da falta de segurança foi o assalto a uma loja, recém inaugurada, em uma das ruas principais do bairro. Os assaltantes entraram no estabelecimento e levaram a mercadoria em um carro. “Uma loja que eu sou cliente foi assaltada neste último feriado, levaram tudo, mas com a ajuda de amigos, a loja voltará a funcionar”, conta a moradora.