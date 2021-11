Emenda de R$ 1 milhão garante novos equipamentos em hospital católico

Equipamentos das salas de cirurgias e partos do Hospital São Juliana, em Rio Branco serão renovados a partir de emendas de autoria da deputada federal Perpetua Almeida (PCdoB-AC), no valor de R$ milhão. O anúncio foi feito pela deputada nesta a sexta-feira (19) durante visita à unidade de saúde mantida pela Igreja Católica em parceria com o Governo do Estado.

Ente os novos equipamentos a serem adquiridos estão aparelho de anestesia, berço aquecido, manta térmica, cama para parto e aparelhos de Raio-X e de ultrassom. A deputada também entregou anteriormente valores para aquisição de seis camas para parto, que já estão em uso.

“Gosto de acompanhar tudo de perto, principalmente o andamento dos projetos para os quais direcionou emendas parlamentares”, disse a deputada durante a visita do hospital. ” Ver tudo criando forma e chegando às pessoas que mais precisam é gratificante. Em breve volto para fazer a entrega oficial de todos os equipamentos”, disse Perpetua Almeida.