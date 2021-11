Entenda a polêmica envolvendo Anitta, Arrascaeta e Vitória Bellato

Vitória Bellato, ex-participante do De Férias Com o Ex, da MTV, que vivia um affair com o jogador Arrascaeta usou as redes sociais para comentar sobre a ida do atleta até uma festa de Anitta, com quem ele teria trocado alguns flertes. “Gente, não precisa me marcar em nada não. Já sei o quanto palhaça sou”, comentou em seu perfil no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA ® (@gossipdodia)

No entanto, no dia seguinte, a influenciadora digital se arrependeu do que foi dito. “Gente, é, passar vergonha em plena segunda-feira. Emocionada”, disse. Na sequência, aproveitou para comentar a publicação do Gossip do Dia sobre o ocorrido. “Nossa, gente, bêbada, emocionada… já apaguei os stories”, completou.

Entenda o que rolou

Para quem ficou perdido com a história, a gente conta! Acontece que Anitta voltou ao Brasil e recebeu em sua mansão no Rio de Janeiro, Giorgian de Arrascaeta, atleta flamenguista.

Antes de se apresentar na final da Libertadores no sábado (27), ela questionou nas redes sociais quem era o jogador. “E esse jogador da foto, quem é, gente? É solteiro”, disse. Após a fala, os dois passaram a se seguir e depois ele apareceu nas fotos na casa da cantora.

E não acaba por aí. Um dos cliques, ao lado do gamer Bruno Goes, foi legendado com “Vai pegar, sim!”. E aí, será?