Esquiva Falcão leva cabeçada, mas vence e vai disputar cinturão

Esquiva Falcão venceu o canadense Patrice Volny por decisão dividida na madrugada deste domingo. Na luta realizada no Mandalay Bay, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o medalhista olímpico sofreu uma cabeçada não-intencional do adversário no sexto round e abriu um corte profundo no rosto, que obrigou a paralisação imediata do combate. O brasileiro levou sete pontos no local do corte. Ainda assim, conseguiu garantir a vitória no embate.

O triunfo faz com que Esquiva se credencie para a luta pelo cinturão dos médios em 2022, pela IBF (Federação Internacional de Boxe). Ele vai enfrentar o vencedor da luta entre o cazaque Gennady Gennadyevich Golovkin, o Triplo G, e o japonês Ryota Murata, que sobem ao ringue em dezembro.

O árbitro levou o resultado para os juízes de linha, que deram a vitória ao boxeador capixaba de maneira dividida. As súmulas indicaram 58 a 56, 56 a 58 e 57 a 56. Esquiva Falcão levou sete pontos na região do supercílio e da testa logo após o combate em Las Vegas. O brasileiro ainda tentou ir até o final dos 12 rounds ou buscar a vitória por nocaute. Foi a primeira derrota do canadense em 17 lutas. Esquiva agora soma 29 vitórias, sendo 20 por nocaute.

– Não foi do jeito que a gente queria a vitória, mas cumpri o meu objetivo. Agora sou o desafiante número 1 e o futuro campeão do mundo. O ano de 2022 terá um brasileiro com cinturão mundial de boxe novamente. Queria ter dado um show, mas lutei muito bem os seis rounds. O adversário era alto e muito perigoso. Poderia estar mais feliz, mas confesso que não estou pela forma como parou o combate – afirmou Esquiva, de 31 anos.