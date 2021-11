Ex-BBB, Wagner Santiago faz live de sexo explícito após polemizar com vídeo de beijo grego

Wagner Santiago, ex-namorado de Gleici Damasceno, campeã do BBB18, entrou de vez para o mundo da pornografia. Depois de ter um vídeo íntimo vazado, no qual aparecia recebendo um beijo grego, ele aproveitou a projeção para aumentar sua base de assinantes e tem promovido conteúdos bastante ousados. O mais recente foi uma transmissão de sexo ao vivo. Ele estava em cena.

A live de sexo explícito rolou no último fim de semana, e depois foi compartilhada na íntegra em seu perfil no OnlyFans. Para acessar o conteúdo, ele cobra uma mensalidade de US$ 15, aproximadamente R$ 82 na cotação desta segunda-feira (15) da moeda norte-americana.