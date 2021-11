Ex-prefeitos de Rio Branco e Bocalom são convocados para depoimentos na CPI do Busão

Presidida pela vereadora Michelle Melo (PSB), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a situação do transporte público em Rio Branco, mais conhecida como CPI dos Transportes, convocou alguns ex-gestores da capital para testemunharem na Câmara Municipal.

Os ex-prefeitos de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT) e Socorro Neri (PSB), além do atual gestor, Tião Bocalom, foram chamados como testemunhas.

A promotora de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Acre (MPAC), Alessandra Marques, foi convidada, sem a obrigação de depor. Marques acompanhou todas as discussões sobre o assunto, inclusive a renovação das concessões dos serviços.

Como testemunhas, foram convocados os gestores da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Gabriel Fornek, Nélio Anastácio, Sawana Carvalho e Clendes Vilas Boas.