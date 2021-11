Exclusivo! Cauã Reymond é promovido na Globo e vira apresentador

Na contramão da crise vivida pela Globo, Cauã Reymond conseguiu um feito raro para os tempos atuais: foi promovido a apresentador. Além de ser o protagonista de Um Lugar ao Sol, próxima novela das nove, ele agora conduzirá um programa feito sob medida.

Em conversa exclusiva com a coluna, o galã antecipou algumas informações sobre a atração. “Será sobre moda, e vai ao ar em um dos canais a cabo da Globo”, disse ele, que gravou o piloto nesta semana.

Os detalhes de seu novo projeto ainda são mantidos sob sigilo, e Cauã ainda gravará mais material de teste antes do programa começar a ser produzido efetivamente.

É raro ver atrações de moda na TV brasileira com homens no comando, mas no caso de Cauã faz todo o sentido. Há anos ele é disputado pelas marcas para estampar as campanhas como garoto-propaganda, mas agora ele tem se dedicado com mais afinco. Recentemente foi contratado pela Aramis, marca de lifestyle, onde ocupa um cargo executivo.

Ele assumiu o posto de “trendhunter”, ou caçador de tendências, e tem trabalhado em conjunto com a equipe criativa da marca para desenvolver novas peças que estejam conectadas com seus anseios e sua visão sobre o universo da moda.

“A vida inteira eu me liguei nesse assunto, sempre analisei os estilos e o mercado da moda, mas agora eu posso colocar meu toque pessoal e participar ativamente do desenvolvimento de uma coleção”, comentou o galã.

Mesmo com a agenda cheia com os compromissos da novela e gravações de seu programa na Globo, ele não se queixa do excesso de compromissos e encontra tempo para se dedicar ao novo emprego.

“Tem dias que passo 12 horas gravando novela, mas normalmente eu consigo equilibrar minha rotina. Dou um jeito de malhar diariamente, ver a minha filha, ficar com a minha mulher e ainda trabalhar. Tem dias que são exaustivos, mas o esforço sempre vale a pena”, afirmou.