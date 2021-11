Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

O governador do Acre, Gladson Cameli, conversou com este colunista na tarde desta sexta-feira (26) e revelou com exclusividade ao ContilNet que irá se encontrar com o cantor Gusttavo Lima em sua passagem pelo Acre.

Com camarote exclusivo, acompanhado da primeira-dama do Acre, sua esposa Ana Paula Cameli, o governador reúne, no dia da apresentação do cantor no Acre, amigos íntimos e membros da sua equipe de governo.