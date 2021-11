Festival Fetac em Cena realiza mais de 15 apresentações no Juruá; seis grupos participam do evento

Realizado pela Federação de Teatro do Acre (Fetac), o 13º Festival Fetac em Cena conta com uma programação com 17 apresentações e cinco oficinas abertas ao público, entre os dias 13 e 17 de novembro nos municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul. Ao todo, seis grupos participam do evento com espetáculos para diversos públicos.

Além dos espetáculos teatrais, a Fetac também leva à cidade de Mâncio Lima um Curso de Capacitação Teatral, com carga horária de 40 horas. As aulas serão ministradas na Escola Padre Edson de Oliveira Dantas, pelos artistas Claudia Toledo, Dinho Gonçalves, Rogério Barcellos e Marília Bonfim, de 9 a 17 de novembro.

Na programação, há peças dos grupos Cia Visse e Versa, Vivarte, Macaco Prego da Macaca, Palhaço Microbrinho e sua Trupe, Grupo Ciranda de Leitura e o Grupo do Palhaço Tenorino (GPT). O curso é fruto do Projeto Teatralizando, uma Perspectiva de Grupo, que é financiado pelo edital da Lei Aldir Blanc, através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).