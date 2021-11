Filho de Gugu Liberato quer carreira na televisão

Este ano, João e suas irmãs se uniram para lançar uma campanha de incentivo de doação de órgãos. Como principio da ação, ele relembrou que seu pai era doador e salvou a vida de cerca de 50 pessoas depois que a morte cerebral foi constatada. “A gente quer lançar uma corrente do bem, em que as pessoas escrevem 50 vidas na palma da mão e gravam um vídeo convidando um amigo a fazer o mesmo. Nós vamos repostar todos”, explicou ele, que fazer jus ao legado paterno. “A coisa que mais aprendi com meu pai foi a ser uma pessoa do bem, responsável e humilde, como ele era. Se estivesse vivo, a gente iria conversar sobre muitas coisas, sobre a faculdade, sobre a minha namorada. Eu tenho fé que ele está com Deus e, de onde estiver, está me olhando”, encerrou João.