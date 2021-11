Filho de lenda da NBA é condenado a seis meses de prisão

O autor do crime a vítima dividem uma vaga de garagem. Os dois teriam discutido por conta do lixo e a violência ocorreu. Adam Abdul-Jabbar acertou o vizinho com golpes no crânio. Segundo o promotor Todd Spitzer, a decisão era um absurdo, já que a vítima quase morreu em decorrência do ataque que causou grande sangramento.

Adam será condenado em três crimes: agressão com arma fatal, porte de faca e ferimentos graves à vítima, decidiram os promotores. No acordo assinado por ele com o judiciário de Orange County, a pena será cumprida em casa em vez de regime fechado.

O filho da lenda da NBA , Kareem Abdul-Jabbar, foi condenado a seis meses de prisão por esfaquear um vizinho de 60 anos em junho do ano passado. Adam Abdul-Jabbar, de 29 anos, entrou em confronto após uma discussão sobre as latas de lixo do bairro. A informação é do portal da ESPN. A decisão saiu nessa quarta-feira (10/11).

