Filhos saem em defesa da mãe e acabam esfaqueando padrasto após bebedeira em Rio Branco

Um homem ainda não identificado foi ferido com dois golpes de faca, na madrugada deste domingo (7), na rua São Lucas, no bairro Habitar Brasil, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava participando de uma bebedeira em família na própria residência, quando acabou se desentendendo com a esposa e iniciou uma discussão. Com uma discussão mais acalorada, o marido se irritou com a esposa e foi na cozinha pegar uma faca, momento em que os filhos da mulher entraram na briga e pegaram a faca primeiro que a vítima e já lhe aplicaram dois golpes, que atingiram o abdômen do homem que teve a exposição de vísceras. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e esteve no local, prestando os primeiros atendimentos à vítima que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. Nessa ocorrência os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) não foram acionados.