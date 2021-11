‘Fomos pegos um pouco de surpresa’, diz secretário de saúde do AM sobre Manaus querer desobrigar uso de máscara

O secretário de saúde do Amazonas, Anoar Samad, disse que o estado foi pego de surpresa com a procura da Prefeitura de Manaus, que estuda desobrigar o uso de máscaras na capital. Segundo ele, é perigoso flexibilizar demais e ter que faz um retrocesso nas medidas de prevenção à doença. O seretário afirma que estado não tem previsão para flexibilizar a medida.

Ao g1 , Samad disse que é necessário ficar atento à sazonalidade que o estado vive com o inverno amazônico. Ele disse que isso será fundamental para decidir sobre as possíveis flexibilizações.

“Fomos pegos um pouco de surpresa, mas ainda não temos no radar do estado nem previsão e nem reuniões para decidir isso. Não estamos pensando em discutir isso agora”.

“As máscaras protegem da Covid? As máscaras vão proteger de outras síndromes respiratórias? O problema é a nossa sazonalidade. Não esqueçam que o restante do país está liberando isso ou aquilo, mas estão entrando no verão, onde as síndromes respiratórias são menos frequentes. Nós, pelo contrário, estamos entrando no inverno”, explicou.