Foragido por homicídio é preso em Tarauacá com objetos furtados em loja

As polícias Civil e Militar do município de Tarauacá prenderam nesta sexta-feira (19) um homem que estava foragido da Justiça. Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima sobre o paradeiro do homem identificado pelas iniciais G. de O. R. Ele responde por participação em um homicídio ocorrido em um hotel de Tarauacá.

Com informações em mãos, uma equipe policial fez deslocamento até o local mencionado na denúncia e fez cumprir o mandado de prisão em desfavor do foragido. Além do mandado prisão, ele também irá responder por receptação de produto furtado, pois estava de posse de um celular e um relógio dourado, que pertenciam aos bens subtraídos do roubo da loja M.C.Longui, os quais foram restituídos à proprietária.