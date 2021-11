O governador do Acre Gladson Cameli sancionou nesta quarta-feira (24), a lei que institui o Dia do Biomédico no estado.

Na decisão, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), ficou estabelecida a data de 20 de novembro em alusão aos profissionais que atuam no Acre.

Os profissionais que trabalham na área da biomedicina investigam, pesquisam e analisam doenças humanas através de materiais coletados. Através destes processos, são capazes de entender e desdobrar avanços na área da saúde.