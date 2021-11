Governo lança editais para serviços de acolhimento institucional, em Cruzeiro do Sul

Na tarde da última quinta-feira, 18, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres (SEASDHM), lançou os editais para convênios de serviço de acolhimento institucional, na Capela do Lar Vicentino de Cruzeiro do Sul.

Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira, 17, visando celebrar colaborações com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), três que visam o acolhimento de crianças e adolescentes e outras três valorizando os idosos do estado.

Para mais informações e acesso aos editais completos, clique nos links a seguir:

Milca Oliveira, coordenadora da SEASDHM no Vale do Juruá, recorda que essa é uma luta antiga da secretaria: “Esse é um avanço para a assistência social, fortalecendo as instituições que trabalham com os idosos e crianças. O estado e seus municípios nunca estiveram tão bem articulados, lutando pelo bem estar de sua população e garantindo seus direitos humanos”.

Aparecida Barreto, presidente do Conselho Municipal do Idoso, e Marcos Levi, presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, estiveram presentes na ocasião e reafirmaram a importância de se ter um edital como esse, que proporcionará orçamento para as instituições atuarem.

Ana Paula Lima, titular da SEASDHM, se mostra grata por estar de volta em Cruzeiro do Sul, cidade onde viveu por anos e atuou como secretária Municipal de Assistência Social, um trabalho semeado há anos que gera frutos positivos até hoje. “A luta pela garantia dos direitos dos jovens e idosos é contínua. Tenho tido um diálogo frequente com todos aqueles que possam fortalecer essa política”.

Uma das suas preocupações é mostrar para a sociedade que o trabalho executado vai além da entrega de cestas básicas, não se apoiando apenas no assistencialismo imediato. Com isso, a SEASDHM trabalha efetivando políticas públicas válidas, com ações duradouras que buscam ajudar o máximo de pessoas possíveis.

Uma questão que a gestora sempre destaca é a importância das instituições de portarem seus documentos regularizados, para que possam desfrutar de oportunidades como essa. Ela lembra que quando ingressou ao governo, sua primeira fala foi sobre o fortalecimento dos conselhos e o trabalho com as entidades, fatores de grande importância no trabalho de coletividade que a SEASDHM vem executando.

Na ocasião, também foi realizada a entrega de 140 cestas básicas no Lar Vicentino, provenientes de doações do governo e do Movimento Energia do Bem, no qual ações são realizadas por todo o grupo Energisa para combater os efeitos causados pela pandemia de Covid-19.