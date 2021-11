Grammy Latino: confira os melhores momentos e vencedores da premiação

Como já tínhamos contado antes, Anitta, Giulia Be, Carlinhos Brown, Pedro Capo, Gloria Estefan Farina e Diego Torres marcaram a apresentação de abertura com muito hit, dança e até fogos de artifício. Bem naquela pegada de espetáculo mesmo. A gente ama!

Outro nome que rendeu foi Christina Aguilera que performou ao lado de Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso. Arrasam demais. C. Tangana e Juanes também estão entre os artistas que também se apresentaram na 22ª edição do prêmio.

Outro nome que rendeu foi Christina Aguilera que performou ao lado de Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso. Arrasam demais. C. Tangana e Juanes também estão entre os artistas que também se apresentaram na 22ª edição do prêmio.

Segura a emoção!

Ao longo da noite, nossa eterna Marília Mendonça foi homenageada por Anitta. As imagens da sertaneja foram exibidas no telão e logo na sequência Anitta soltou algumas palavras super emocionada. “Há pouco nós perdemos uma grande artista no meu país. Marília Mendonça, desde muito jovem, se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil”, iniciou.

“Marília, junto com a Maiara e Maraisa, estava indicada nesta noite e me dói o coração que ela não esteja aqui (…) Nós vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça”, encerrou.

E M O Ç Ã O Marília Mendonça sendo homenageada no palco do Grammy Latino 2021 ❤️ O Brasil agradece, @Anitta #GrammyLatino #LatinGRAMMYs #LatinGRAMMY pic.twitter.com/01GJe65CrR — Cadu Safner (@Cadu_Safner) November 19, 2021

Mesmo o disco “Patroas” não se consagrando como o “Melhor Álbum Sertanejo”, a homenagem foi linda, né? Dando continuidade, a dupla Chitãozinho e Xororó foi eleita na categoria “Tempo de Romance”.

Mais uma surpresa ao longo da noite foi a vitória de Caetano Veloso e seu filho, Tom, com a música “Talvez”. Os dois se consagraram em “Gravação do Ano”, uma das mais importantes do evento.

Giulia Be era a única brasileira concorrendo ao prêmio de “Artista Revelação”, mas o troféu foi para a colombiana Juliana Velásquez.

É Brasil!

Na pré-cerimônia, Ivete Sangalo, Paulinho da Viola e Zeca Baleiro também levaram alguns títulos nas categorias brasileiras de “Álbum de Música de Raízes”, “Álbum de Samba” e “Álbum de MPB”. Já Anavitória foram premiadas em “Melhor Canção em Língua Portuguesa” com “Lisboa”, e “Melhor Álbum Pop Contemporâneo” por “Cor”. Tudo!