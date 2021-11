Gremistas vão ao hotel do Flamengo pedir para Renato “aliviar” em jogo

Com duas vitórias seguidas, o Tricolor conseguiu sair da vice-lanterna, agora é 0 18º, com 35 pontos, e uma vitória sobre o Flamengo nesta terça-feira (23/11), em partida atrasada pela 2ª rodada do Brasileirão, pode tirar os gaúchos da zona de rebaixamento.

Para o time do Rio de Janeiro, vencer na Arena do Grêmio significa diminuir a distância do líder Atlético-MG em cinco pontos, faltando apenas cinco rodadas para o fim do campeonato. Este será o último jogo do Fla antes da final da Libertadores, no próximo sábado (27/11), contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.

A bola rola às 21h desta terça, horário de Brasília.