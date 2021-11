Incentivador da educação, Duarte promove Concurso de produção textual em Brasiléia

A Escola Estadual Kairala José Kairala, localizada em Brasiléia, interior do Acre, abriu inscrições para o concurso de produção textual com a temática: A importância da integração entre Cobija-Brasiléia- Epitaciolândia para o desenvolvimento do Alto Acre.

O concurso que tem como apoiador, o deputado estadual, Roberto Duarte (MDB), terá a participação dos alunos da instituição. Para a produção de texto serão propostos três gêneros textuais: Poema para a 1ª série; Carta pessoal para a 2ª série e artigo de opinião para a 3ª série.

Para o emedebista, o objetivo do projeto é estimular o envolvimento dos alunos na discussão sobre a integração e o benefício que traz tanto no contexto econômico como também social, além de potencializar o trabalho de produção textual nas escolas.

“Venho apoiando projetos como este, pois, acredito que estimular nossos estudantes é um passo para o desenvolvimento do nosso estado. Com Educação, tudo é possível.”, afirmou Duarte.