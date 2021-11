João Guilherme e Larissa Manoela são flagrados juntos em festa

Após os boatos de flashback, os ex-namorados João Guilherme e Larissa Manoela foram flagrados curtindo festa, na madrugada deste domingo (31/10), no Rio de Janeiro. As imagens foram divulgadas pelo perfil Celebs do Rio, no Instagram.

Os dois famosos aparecem ao fundo, em um vídeo de Stories de uma outra convidada do evento com temática de Halloween. Após a cena viralizar, o termo “jolari”, shipper do ex-casal, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Larissa e João Guilherme voltaram a se seguir nas redes sociais, o que aumentou ainda mais as especulações de uma possível volta dos atores. Veja o vídeo: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CELEBS DO R I O (@celebsdorio)