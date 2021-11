Lord do Iaco: Conheça a história do mestre da comunicação que fez a primeira transmissão esportiva da história de Sena

Radicado na cidade de Sena Madureira e originário da zona rural, Eduardo dos Reis Ferreira Diniz, conhecido popularmente como Idel Diniz, é considerado um dos principais ícones da comunicação do vale do Iaco. Por duas ocasiões, ele foi Diretor da Rádio Difusora de Sena: a primeira, na administração do prefeito Aguinaldo Ferreira Chaves, já falecido; e a segunda, no governo de Orleir Cameli.

Sua trajetória na comunicação, entretanto, teve início antes mesmo da Rádio Difusora entrar no ar. Idel Diniz carimba em sua história longeva a marca de ter feito a primeira transmissão esportiva da História de Sena Madureira pela Rádio “A voz da cidade”, comandada por dona Jandira e seu Floriano, tendo sua base instalada na Praça 25 de setembro. “Me recordo desse episódio com muita alegria no coração. Seu José Marreiro nos cedeu os fios e fizemos a primeira transmissão esportiva da história dessa cidade, direto do campo São Peregrino. Foi muito marcante”, comentou.

Essa foi, na verdade, a primeira de muitas. Idel Diniz incorporou essa atribuição de narrador esportivo e emocionou por diversas vezes o ouvinte, especialmente quando ‘entrava em campo’ para narrar o mais ferrenho clássico de Sena Madureira entre Grêmio x Comercial. “Foram tempos memoráveis. Era foguetório na Praça, passeata pelas Ruas, uma alegria pra todo mundo. Pensei que essa tradição nunca iria acabar, mas por falta de incentivo dos administradores hoje não temos mais essa satisfação de assistir esse clássico do nosso futebol”, frisou.

Sua habilidade frente aos microfones ultrapassou os limites do campo São Peregrino e do Estádio Marreirão. Ele conta que teve a grata satisfação de transmitir, direto de Rio Branco, o jogo entre Rio Branco (AC) x Flamengo (RJ), pela Copa do Brasil. “A Difusora de Sena Madureira esteve presente nessa partida, transmitindo para os Bairros e para os locais mais distantes esse jogo histórico para o Acre. Infelizmente não deu pra gente ir para o Rio Janeiro acompanhar o jogo da volta, mas, pra mim, foi algo marcante”.

GOVERNADOR EDMUNDO PINTO EM SUA CABINE DE TRANSMISSÃO

Dentre as inúmeras recordações que carrega ao longo do tempo, Idel Diniz revelou que, certo dia, quando estava narrando um jogo em Sena Madureira, foi surpreendido pelo então governador Edmundo Pinto. “Ele entrou no local onde eu estava narrando e me convidou para descer ao gramado e cumprimentar os jogadores com ele. Até hoje me lembro desse episódio. Eu tinha um grande apreço por Edmundo Pinto”, salientou.

DIRETOR DA RÁDIO DIFUSORA DE SENA MADUREIRA POR DUAS VEZES

Respeitado pelos demais radialistas, Idel é uma referência na comunicação de Sena Madureira. Foi Diretor da Difusora por duas vezes. “Devo dizer que o grande mentor para a implantação da Rádio Difusora em Sena foi o ex-prefeito Ulisses Modesto. Porém, a Rádio foi ao ar na administração do prefeito Aguinaldo Chaves que me convidou para ser diretor. Aceitei o desafio e conseguimos realizar um trabalho a contento. Tínhamos 30 funcionários que eram pagos com a arrecadação da própria Rádio”, recordou.

Em um segundo momento, ele voltou a ser diretor. Dessa vez, na gestão do Governador Orleir Cameli. “Eu tinha total autonomia, mas sempre procurei fazer um trabalho que não desagradasse as pessoas. Sinto uma falta enorme do Rádio. Ainda hoje escuto a programação da Difusora”, mencionou.

Durante muitos anos, apresentou o programa “É tempo de amar”, um misto de músicas e entrevistas.

Além de ter dado sua parcela de contribuição na comunicação, Idel Diniz também foi vereador por um período de 6 anos.

Idel Diniz nasceu no seringal Silva Jardim, nas cabeceiras do rio Iaco, depois mudou-se para o sacado onde morou até os 9 anos de idade, vindo juntamente com seus pais para a zona urbana de Sena Madureira. Estudou Contabilidade, em Manaus, mas decidiu não permanecer por lá, retornando para a sua terra natal. “Deus tem sido maravilhoso comigo. Tenho 72 anos de idade e nunca fui preso, nunca fiquei internado em um hospital. Agradeço imensamente a Deus, à minha família e à população de Sena Madureira por esse carinho demonstrado à minha pessoa e a vocês da Rádio Difusora que dão continuidade a um projeto que iniciamos há mais de 40 anos”, finalizou.

Residente na Rua Augusto Vasconcelos, Idel Diniz é casado há 49 anos com a professora Zeneide.