Luísa Sonza abre o jogo sobre promessa que fez à Marília Mendonça antes de morrer: “Continuar honrando”

Em um desabafo, Luísa Sonza afirmou que irá retomar sua agenda de shows, após a morte da cantora Marília Mendonça. Desse modo, a loira afirmou que continuará honrando a amiga.

“É o meu acalanto. Vou iniciar meus shows agora sexta-feira e é ao que estou me prendendo agora e focando, ensaiando, ainda mais com tudo que aconteceu nos últimos dias“, afirmou a gaúcha, em uma coletiva de imprensa.

Sendo assim, Luísa Sonza aproveitou para abrir seu coração. “Tenho a oportunidade, graças a Deus, de voltar a fazer o que amo e todo artista ama. Estou me prendendo a essa alegria de encontrar com o público e fazer show, colocar o Doce 22 na rua e todas as músicas que fiz na pandemia. É uma gratidão imensa e esperança de que dias melhores virão”.

Além disso, Luísa Sonza aproveitou para falar que irá honrar Marília Mendonça, como promessa.

“Eu vou ser uma pessoa que vai continuar para o resto da vida honrando o nome dela e a artista que ela é. Ela já é imortal por si só. Eu vou continuar falando nela sempre, cantando nossa música. E tem dois nomes na música brasileira que vão imortalizar mais ainda e continuar deixando vivo o nome dela que são Maiara e Maraisa, amo demais essas meninas. E vamos seguir honrando. Eu não tenho nenhum pedacinho da magnitude de Marília, mas onde puder continuar falando dela, vou continuar porque ela é uma artista e pessoa excepcional e que vai marcar a história do Brasil e música brasileira pra sempre“.

Luísa Sonza comemorou prêmio de ‘Cantora do Ano’ para Marília

Mas, a homenagem de Luísa Sonza não para por aí! Após a tragédia com Marília Mendonça, o Multishow declarou a sertaneja vitoriosa na categoria ‘Cantora do Ano’. A loira, juntamente de Anitta, Ivete Sangalo e IZA, abriram mão da disputa.

No Instagram, a gaúcha comemorou. “Cantora de todos os anos! Amo vocês, é uma honra saber que tô do lado das minhas maiores inspirações, saibam sempre disso”.