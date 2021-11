Maju Coutinho se separou? Apresentadora evita exposição por causa da Globo e verdade vem à tona

Maju Coutinho está com a vida agitada dentro da Globo. Isso porque, com a saída do JH e entrada para o Fantástico, ela mudou radicalmente sua vida. Mas, nem essa separação sua dentro da emissora, diminuíram seu prestígio.

A apresentadora se tornou um dos grandes nomes da Globo e está escalando no canal. Se antes ela era apenas mulher do tempo, hoje ela é a apresentadora do Fantástico. Com uma vida profissional agitada, os fãs ficam curiosos para saber do casamento de Maju Coutinho.

Veja também – João Guilherme, após suposta traição, surge em clima de romance com Duda Reis e expõe relação

Discreta, a apresentadora não é muito de expor o marido nas redes sociais. Desde de 2009, ela é casada com Agostinho Paulo Moura, mas, pouco expõe. Maju, assim como as jornalistas da casa, mantém o relacionamento no sigilo e longe dos olhares curiosos do público.

Além disso, aos 43 anos, ela não pensa em ter filhos com o marido. Em entrevista ao jornal O Globo, Maju comentou sobre não ter essa necessidade. “Meu marido tem dois filhos, né? Já é avô, inclusive, tem dois netinhos. Ele já tinha filhos adolescentes quando a gente se conheceu. E a gente se dá muito bem do jeito que a gente está, então eu nunca tive essa supernecessidade de ser mãe”, disse ela.

MAJU COUTINHO EVITA EXPOR INTIMIDADE

Com mais de um milhão de seguidores, as postagens de Maju Coutinho são voltados para divulgar o trabalho. Raro são as postagens em que mostra o marido, a família ou um passeio com amigos. Mas, isso é por conta da TV Globo. Quem é do jornalismo, não deve se expor muito. Sendo assim, a apresentadora segue a risca e evita expor qualquer trivialidade.