MC Melody revela ter ficado com uma atriz da Globo

Recentemente, Melody entrou em nova polêmica por conta de um vídeo, que circulou nas redes sociais, onde a cantora garantiu que com o tempo será maior do que Anitta. “Se Deus quiser eu vou ser muito maior do que ela. Não que eu não goste dela. Eu acho ela muito esperta; eu sou fã dela. Acho ela muito top. Porém, ela ainda é Brasil, né? Eu quero o mundo inteiro”, disse.

Louca para saber mais detalhes sobre relação entre as duas famosas, a apresentadora quis saber se já tinha rolado ‘algo mais’ e aí foi a fez da irmã de Melody, Bella, entregar: “Já sim e sempre”. A cantora começou a rir e deixou no ar se toparia ou não namorar Mel Maia: “Quem sabe ?”

“Eu sou de boa, inclusive, Mel Maia… estamos aí”, brincou. A apresentadora não perdeu tempo e jogou no ar: “Eu acho que a coleguinha está querendo”. Melody, então surpreendeu e bateu a real. “Mas não sou só eu [que estou querendo]. Quem deu ideia primeiro foi ela. Estamos juntas nessa”, explicou e ainda entregou que as duas trocam mensagens nas redes sociais há algum tempo.

