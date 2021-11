Meia do Barcelona é expulso da seleção após ser pego fumando e bebendo

Apontado como a grande figura da Bósnia e Herzegovina, ao lado de Dzeko, Miralem Pjanic, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Besiktas, protagonizou um episódio de indisciplina e acabou expulso da concentração da seleção.

O jogador foi pego bebendo e fumando antes do encontro com a Finlândia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e, após a partida, a federação decidiu pela punição.