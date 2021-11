Menina peruana sequestrada volta ao Brasil depois de 4 anos

Uma menina que foi sequestrada há quatro anos voltou para casa e reencontrou a mãe, em Tabatinga, no interior do Amazonas. A mulher, de nacionalidade peruana, contou com ajuda do Ministério Público Federal (MPF) para recuperar a filha.

A luta de Charito Panduro começou em 2017, quando ela teve a filha de 9 anos retirada de sua casa pelo ex-marido, pai da criança.

Na época, Charito tinha a guarda da menina, mas o pai decidiu raptar a filha da casa da mãe, após uma briga entre o casal. Ele atravessou a fronteira entre Tabatinga e o território peruano com a criança, e prometeu não voltar mais ao Brasil.

Após o sequestro, a mãe decidiu pedir ajuda ao MPF. “Entramos em contato com a nossa secretaria de cooperação internacional, do MPF, pra que essa notícia fosse levada a autoridade central responsável por fazer essa intermediação, que é do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, informou a procuradora federal Aline Morais.

De acordo com ela, foi aberto um acordo de cooperação jurídica internacional pra restituição dessa criança ao Brasil.

