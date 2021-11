Mulher descobre traição ao ver marca de nascença do bebê da melhor amiga

Uma britânica descobriu a traição do ex-marido com a melhor amiga quando conheceu a filha dela e a segurou nos braços pela primeira vez. Após acompanhar a gestação da mulher e ficar ao seu lado na hora do parto, Hailey Mae identificou o sinal de nascença do esposo no bebê da amiga.

A mulher, mãe de quatro filhos, compartilhou a história no TikTok e viralizou nas redes sociais.

De acordo com Hailey, quando ela foi trocar a fralda da criança, três dias após o nascimento, percebeu que o bebê tinha dois pequenos pedaços extras de cartilagem em cada lado do pescoço — sinal igual ao de seus filhos e que foi herdado do pai. “Naquele momento, eu percebi que o bebê era do meu marido”, afirmou.

Quando ela identificou a marca, a amiga estava do lado “e ela viu que o segredo havia sido descoberto”. Hailey disse que precisou sair do quarto para lidar com o choque e, assim que voltou, ouviu a confissão. O ex-marido dela, porém, demorou sete meses para admitir que era o pai da criança.

Depois do ocorrido, a mulher contou que se separou do homem e nunca mais teve contato com ele. Em relação à amiga, Hailey disse que decidiu recebê-la em casa para ajudar nos cuidados com o recém-nascido.

“Eu costumava brincar que era como uma situação ‘irmã-esposa’. Ela me ajudou a cuidar dos meus três filhos, eu a ajudei com seu bebê. No fim do dia, a filha dela é irmã dos meus filhos. Eu quero que eles tenham contato com quem dividem o sangue”, finalizou.