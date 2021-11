Mulher Melão revela oferta por noite de sexo: “Foi R$ 100 mil”

“Me ofereceram esse valor para me ver pessoalmente e rolar um “tchaca-tchaca”, disse Renata. Ela completou revelando que prefere focar apenas na plataforma adulta com fotos e vídeos e que descarta a vida como acompanhante: “Não mostro a minha casa, mas eu faço em vários cômodos. Gravo no quarto de hóspedes. Gravo todos os dias! Eu vivo todas as minhas fantasias neste quarto de hóspedes onde tenho vários brinquedinhos”.

Apesar do sucesso com os conteúdo eróticos, Melão segue investindo na carreira musical e prometeu um novo hit para muito breve: “Não consigo guardar todas as laranjas em uma cesta só, né? Logo mais vem uma música nova aí. O single abordará o OnlyFans e estou apostando alto nesse som”. Confira a íntegra da entrevista: