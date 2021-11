Netflix lança site com top 10 mundial de filmes e séries; confira

Na última terça-feira (16), a Netflix lançou o “Top 10 na Netflix”, um site dedicado à divulgação de listas dos dez filmes e séries mais assistidos na plataforma em escala mundial. Você pode acessá-lo neste link.

O site será atualizado semanalmente (às terças-feiras) e mostrará os títulos mais assistidos em quatro categorias: filmes e séries em inglês e filmes e séries cujo idioma original não é a língua inglesa.

As listas classificam os títulos com base nas horas visualizadas. Então, é calculado o número total de horas que os usuários da plataforma assistiram a cada título entre segunda-feira e domingo da semana anterior.

Além das listas globais, serão publicados rankings dos 10 títulos principais para mais de 90 países e territórios, incluindo o Brasil. Para saber os títulos mais populares “de todos os tempos”, existem listas gerais com as produções mais assistidas dentro dos 28 dias após seu lançamento na plataforma.

E quais são os campeões de audiência? Até o momento, Bird Box é o filme em inglês mais visto da Netflix. Ele contabiliza 282 milhões de horas assistidas nos primeiros 28 dias de exibição. Já o filme em língua não inglesa top 1 é o alemão Céu Vermelho-Sangue, com 110,5 milhões de horas. No mundo das séries, Bridgerton (625 milhões de horas) e a coreana Round 6 (1,6 bilhão de horas) figuram no topo de suas respectivas categorias.

Por que o site foi criado?

A Netflix afirma que o Top 10 foi lançado por conta dos comentários negativos que alguns usuários fizeram ao longo dos anos em relação às métricas da plataforma. As reformulações e os relatórios semanais, então, seriam uma tentativa de resolver o problema.

A plataforma explica a metodologia do ranqueamento em seu site (neste link) e afirmou, em comunicado, que não existe uma métrica perfeita para medir o sucesso de títulos em um serviço de streaming, mas que as horas de visualização podem ser um bom indicador de popularidade, usado também por outras empresas – mesmo que filmes e séries mais longos acabem se favorecendo desse método.

Vale ressaltar que o site (que por enquanto está disponível em inglês e espanhol) não vai substituir a já tradicional fileira “Top 10” quando você abre a Netflix. Agora, elas também serão baseadas nas horas de visualização de cada título.

A Netflix continua estabelecendo os títulos mais assistidos de forma autônoma, mas afirma que uma empresa de contabilidade independente irá analisar as novas métricas e um relatório será publicado em 2022.