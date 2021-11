Neuropediatra realizará atendimentos em Sena Madureira neste mês de novembro

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde confirmou para os dias 27 e 28 deste mês a realização de atendimentos de Neuropediatria em Sena Madureira. Nesse sentido, estará presente no município a Dra. Cholen Rodrigues, especialista nessa área.

A informação foi repassada nesta sexta-feira (19), pelo vereador Elvis Dany (Democratas), através de uma entrevista ao Jornal Difusora. Elvis que também é servidor público da área da saúde havia reivindicado, em datas anteriores, tais atendimentos em razão da demanda existente em Sena Madureira. “Graças a Deus o nosso pedido foi atendido e teremos dois dias de atendimentos em nossa cidade, evitando o deslocamento das famílias até Rio Branco”, comentou.

As consultas podem ser agendadas na sede administrativa do Hospital João Câncio Fernandes que, por enquanto, está funcionando na Biblioteca pública.

De acordo com levantamento, em Sena Madureira há um número considerável de crianças que precisam desses atendimentos. “Estamos trabalhando junto ao Governo do Estado e Sesacre para que a Neuropediatra possa atender periodicamente em Sena Madureira”, acrescentou Elvis Dany.

A Neuropediatria é o ramo da neurologia que se dedica ao estudo das doenças do desenvolvimento e maturação do sistema nervoso. Devido às características do desenvolvimento infantil, possui importância no controle de doenças com comprometimento neurológico. A atuação dos profissionais nesta especialidade engloba além do tratamento, o acompanhamento e prevenção de uma série de problemas que possam comprometer o bom desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. Atua a partir dos anos iniciais do desenvolvimento, desde o período neonatal; possibilitando atenção especial em casos de Epilepsia, Paralisia cerebral, dores de cabeça e junto a crianças portadoras de Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista, ou com distúrbios de aprendizagem e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade