No segundo dia do Enem 2021, RBTrans reforça frota de ônibus na capital

Neste domingo (28), ocorre o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em decorrência do fluxo de estudantes previstos nas ruas, a Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) confirmou que haverá um reforço de 24 carros, totalizando 54 ônibus circulando pela cidade.

No final de semana, mais precisamente nos domingos, a frota costuma ser bem reduzida, tendo em vista que não é dia útil de trabalho e estudo para muitos rio-branquenses que dependem do transporte coletivo.

Contudo, por conta das provas que movimentaram milhares de alunos às instituições de ensino no último domingo (21), a RBTrans considerou reforçar novamente os ônibus nas ruas para não prejudicar os estudantes. Também terão quatro carros caso haja necessidade.

O segundo dia de provas do Enem conta com provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias, correspondentes às disciplinas de química, física e biologia, e Matemática e suas tecnologias, ambas com 45 questões cada e com 4h30 de duração.

Em decorrência do fuso horário, o Acre abre os portões às 10h e fecha às 11h, com início de prova às 11h30. Isto vale tanto para o Enem impresso como para o digital. O gabarito dos dois dias de provas está previsto para serem lançados no dia 02 de dezembro.