Noivo de Gabby Petito foi “comido por crocodilos” após morte, diz site

Brian desapareceu após retornar sozinho de uma viagem que tinha feito com Petito. O FBI lançou as buscas por Laundrie, que foi apontado como a principal suspeito da morte da influencer em setembro.

De acordo com o jornal Daily Star, uma mochila e um bloco de notas de Laundrie foram encontrados perto do seu corpo. Embora o cadáver tenha sido comido por crocodilos e porcos selvagens, um exame de registros dentários provou conclusivamente que era ele.

O advogado da família Laundrie, Steve Bertolino, disse em um comunicado ao E! Notícias: “Chris e Roberta Laundrie foram informados de que a causa da morte foi um ferimento à bala na cabeça e a forma de morte foi o suicídio. Eles ainda estão de luto pela perda de seu filho e têm esperança de que essas descobertas tragam um desfecho para ambas as famílias”.

Relembre o caso

Gabby Petito pediu demissão do emprego em julho e partiu em viagem pelos Estados Unidos com o namorado. A influenciadora compartilhava vários momentos da jornada nas redes sociais, mas desapareceu no dia 11 de setembro e seu corpo foi encontrado no dia 19, no Parque Nacional Grand Teton, no estado de Wyoming.

Os pais procuraram a polícia depois que ela parou de responder ligações e mensagens de texto por vários dias.

Após laudo que apontou o estrangulamento de Gabby, Brian Laundrie, de 23 anos, se tornou o principal suspeito. O rapaz havia voltado sozinho para casa no dia 1º de outubro, sem falar sobre o paradeiro de Petito, e saiu de casa de nove dias depois, dizendo que ia fazer uma trilha na reserva Carlton.

Segundo seus pais, ele saiu de casa sem levar sua carteira e seu celular, e eles temiam que ele fizesse algo contra si mesmo.