Novembro Azul: veja famosos que venceram o câncer de próstata

Dados recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca), apontam que um homem morre a cada 38 minutos em consequência da doença. Além disso, a estimativa é de que, até o final do ano, mais de 65 mil pessoas sejam diagnosticadas com o tumor.

Com a ideia de reverter números tão ruins, é necessário incluir o diagnóstico precoce na rotina. Vale lembrar que, mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco (histórico familiar, obesidade e negros, uma vez que eles sofrem maior incidência desse tipo de câncer), ou 50 anos sem tais fatores, devem ir ao urologista e entender o exame de toque retal, que permite ao profissional avaliar qualquer tipo de alteração na glándula, além do exame de sangue PSA (antígeno prostático específico).

Tratar a doença em seu estágio inicial aumenta em até 90% as chances de cura. Não dê bobeira! Abaixo, separamos alguns famosos que já superaram o câncer de próstata. Confira:

Martinho da Vila

Martinho recebeu o diagnóstico em 2008, após a realização do exame PSA que, além identifica o câncer e outras doenças na próstata, como é o caso de lesões gerais e prostatite. Ainda em fase inicial, a cirurgia foi realizada e o sambista se recuperou, reforçando aos fãs a importância da prevenção.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Martinho da Vila (@martinhodavilaoficial)

Robert De Niro

Em 2003, aos 60 anos, o ator norte-americano descobriu o câncer em fase inicial, enquanto realizava exames de rotina, o que contribuiu – e muito – para a cura. O pai do astro também já havia sido diagnosticado e falecido em decorrência da doença. Após o tratamento, Robert tornou-se pai pela sexta vez com 68 anos. Viva!

Ben Stiller

O ator americano descobriu o câncer em 2014. Na época, ele tinha 46 anos e também realizava exames de rotina quando o médico notou a presença de antígeno prostático específico. Por dois anos, ele lutou contra a doença e mesmo após encerrar o tratamento, segue com exames periódicos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ben Stiller (@benstiller)

Jayme Monjardim

O diretor de TV e cinema descobriu a doença em 2015, quando realizava uma ressonância pélvica. Para se livrar do câncer, o artista realizou uma cirurgia para retirada da próstata e logo estava saudável para retornar aos trabalhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jayme Monjardim (@jaymemonjardim)

Beto Barbosa

Em 2018, aos 63 anos, o cantor foi diagnosticado. Na época, Beto chegou a dizer que os sintomas já haviam dado as caras no ano anterior. Com quimioterapia e algumas cirurgias, o rei da lambada está curado.