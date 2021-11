Operação da PM em Mâncio Lima e região apreende curiós e resgata macaco

A Polícia Militar, através do Pelotão de Policiamento Ambiental do 6° Batalhão, realizou a V Fase da Missão Curupira no Vale do Juruá. O objetivo das ações é combater os crimes ambientais nos municípios que compõe a regional do Juruá.

Durante a operação, a equipe da Polícia Militar apreendeu 10 curiós sem anilha e alguns em criadouros clandestino. Além disso, resgatou um macaco mantido em cativeiro.A operação, ainda, recebeu uma denúncia de desmatamento em área Federal e atendeu cinco pontos de desmatamento e mudança no leito do Igarapé Boiô, em Mâncio Lima, afluente do Rio Japiim.

Em todos os crimes ambientais foram realizados os procedimentos criminais e administrativos cabíveis.