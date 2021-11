Paxlovid: o que é a pílula contra covid que a Pfizer diz ter reduzido em 89% internações e mortes

A Pfizer afirmou que planeja enviar os resultados dos testes provisórios do comprimido ao órgão regulador de medicamentos dos EUA, o FDA (na sigla em inglês), como parte da solicitação para seu uso emergencial, aberta no mês passado.

Dados provisórios do ensaio clínico do tratamento com 1.219 pacientes de alto risco infectados recentemente com covid-19 mostraram que 0,8% dos que tomaram Paxlovid foram hospitalizados, em comparação com 7% dos pacientes que receberam placebo.