Pedro Longo se ausenta de sessões na Aleac para se recuperar de cirurgia e acompanha debates de forma virtual

O deputado Pedro Longo precisou se ausentar fisicamente dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta semana porque está se recuperando de uma cirurgia que realizou no último dia 25 de novembro.

O líder do Governo na Casa do Povo precisou retirar um lipoma volumoso da perna esquerda. O procedimento cirúrgico foi bem sucedido e o parlamentar se recupera bem em sua residência.

Longo acompanha as últimas discussões na Aleac de forma remota e garante que voltará ao parlamento assim que possível.

“Estou em recuperação e seguindo todas as orientações médicas. Em alguns dias estarei de volta ao combate”, disse o político.

Longo tem acompanhado com especial atenção o debate junto à PGE e Secretaria Estadual de Educação (SEE) para ampliar ao máximo os beneficiados pelo abono do Fundeb e as últimas revisões no Orçamento de 2022.

“Agradeço aos colegas, amigos e a população por toda torcida direcionada à minha recuperação. Tudo está ocorrendo dentro do esperado”, finalizou.