Pedro Valério sai em defesa de Márcio Bittar: “Esquerda é o que tempos de pior na política”

“A esquerda representada pelo PT é o que temos de pior na política local, porque são mentes criminosas que trabalham para, atrasar o Acre ainda mais”. A declaração foi feita na tarde desta, quinta-feira (11), em Rio Branco, pelo líder partidário Pedro Valério, que deve conduzir, ao lado do senador Márcio Bittar (PSL-AC) de forma regional, o que deverá resultar na fusão do DEM com o PSL.

A declaração de Valério foi feita em defesa do senador que foi o relator da Orçamento Geral da União (OGU) e que vem sendo atacado por causa das chamadas emendas de relator, as quais são pagas sob a sigla RP-9.

De acordo com Pedro Valério, Márcio Bittar vem sendo atacado por parlamentares de esquerda e ligados ao PT por algo em relação à qual não tem nada a ver.

“As emendas de relator foram criadas pelo Congresso Nacional em 2019, sem que o Márcio Bittar tenha buscado isso para seu proveito. Além do mais, as emendas de relator obedecem aos mesmos trâmites das emendas anteriores, sem benefícios próprios. O Márcio não mandou dinheiro para contas privadas de gente ligada à ele. Mandou para as prefeituras e para o Governo do Estado e por isso vem sofrendo ataques da esquerda, que quer o atraso do Acre”, afirmou Valério.

O dirigente citou o deputado federal Léo de Brito como um dos responsáveis pela campanha de difamação que vem sofrendo o senador e pediu que os aliados do Governo do Estado saiam em defesa do parlamentar.

“O Márcio Bittar, que levou o Acre a ter pela primeira vez em sua história um relator do Orçamento, tem feito muito pelos acreanos com a liberação de recursos e agora precisa da solidariedade dos acreanos em função dos ataques que vem sofrendo”, disse.