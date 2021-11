Polícia Militar detém homem suspeito de vários arrombamentos na fronteira

Um homem de 41 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 1º de novembro, por uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão, quando estava escondido entro do estacionamento do antigo prédio do Banco da Amazônia que foi abandonado no centro antigo da cidade de Brasiléia.

Populares perceberam que A. F. S. O., estava em uma moto boliviana sem placa e sob o assento, havia várias chaves e um pé-de-cabra, lanterna e produtos para uso pessoal, além de quatro ‘cabeças’ de cloridrato de cocaína e uma pedra de crack. Também foi encontrado um canivete e um facão (terçado).

O mesmo foi detido e conduzido para a delegacia, onde está sendo investigado por envolvimento em supostos arrombamentos que vem acontecendo na fronteira, por apresentar características passadas por vítimas de roubos dias atrás.

A moto do suspeito foi entregue ao Detran e o homem entregue na delegacia para ser ouvido pelo delegado plantonista, juntamente com os objetos e as drogas encontrados com ele.