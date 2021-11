Projeto Cidadão e Casamento Coletivo serão promovidos no município de Assis Brasil

O município de Assis Brasil é o próxima cidade contemplada com os atendimentos do Projeto Cidadão que ocorrerão nesta sexta-feira e sábado, 5 e 6 de novembro. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), segue na missão de levar cidadania e justiça, percorrendo o Estado com o projeto há 26 anos.

Devido a necessidade de diferentes estruturas para cada tipo de serviço, na sexta-feira, 5, os atendimentos e serviços serão divididos em quatro locais diferentes, das 8h às 16h. Veja a seguir:

No Fórum da Comarca de Assis Brasil, o Tribunal Regional Eleitoral fará o atendimento de serviços eleitorais e Título de Eleitor. Já na Câmara de Vereadores de Assis Brasil, ficarão os atendimentos e orientações jurídicas do Ministério Público e Defensoria Pública. O Posto de Saúde Teresinha Batista dos Santos acolherá os atendimentos odontológicos.

Os demais atendimentos serão ofertados na Escola Iris Célia Cabanellas, como Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), orientações sobre emissão de Carteira do Trabalho, atendimentos médicos, vacinação e exames, atendimentos e orientações de Assistência Social sobre Registro Civil de Nascimento, imigração, direitos humanos, psicólogas, palestras, dentre outras atividades.

No sábado, 6, os atendimentos continuam, mas com horário reduzido, das 8h às 12h. O Casamento Coletivo será às 10h30 no Ginásio Poliesportivo Sidney Nascimento de Morais, que será celebrado pelo juiz de Direito Alex Oivane.

Projeto Cidadão

A equipe do Projeto Cidadão já percorreu milhares de quilômetros ao longo de sua história, e a atual gestão, que tem como presidente, a desembargadora Waldirene Cordeiro, reforça o compromisso com ação.

Coordenado pela decana da Corte, desembargadora Eva Evangelista, o projeto democratiza os serviços públicos e fortalece o exercício da cidadania, com o apoio de diversas instituições e órgãos federais, estaduais, municipais e não-governamentais e, por conta disso, alcança a quem mais precisa com diversas atividades.