Quadrinhos que retratam povos indígenas e vida na Amazônia são destaques nacionais

Com histórias que evidenciam a vida na Amazônia e os povos indígenas, quadrinistas amazonenses estão ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional e despertando o interesse de fãs de HQs pelo país.

O manauara Ademar Vieira é um deles. A obra feita por ele e sua equipe, chamada “Ajuricaba”, é finalista do prêmio Jabuti, considerado o mais importante da literatura nacional.

“Ajuricaba” narra a história do líder do povo Manaó, que liderou mais de 30 nações indígenas em guerra contra a coroa portuguesa. Atualmente, Ademar considera o cenário regional promissor para quem deseja seguir na produção de quadrinhos.

“Vejo que no momento, as políticas públicas de fomento à cultura passaram a olhar para esse segmento, o que antes era uma coisa muito tímida, de repente floresceu e se criou um cenário vibrante. Nos últimos dois anos, a principal premiação de quadrinhos do Brasil, o prêmio HQMIX, já indicou três artistas de Manaus, coisa que não acontecia antes”, disse Ademar.

