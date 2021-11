Quase 8 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto de RB durante feriado prolongado, diz Infraero

Segundo previsão divulgada em um relatório da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) nesta segunda-feira (01), o Aeroporto Internacional de Rio Branco Plácido de Castro movimentará no feriadão, que compreende de 29 de outubro a 03 de novembro, quase 8 mil passageiros em 54 voos.

As estimativas de 2021, quando comparadas com os números de 2020, mostram que é esperado um aumento de 125% no número de passageiros no principal aeroporto do Acre, já que no ano passado, o total de pessoas que passaram pelo local no mesmo período foi de 3.438. Neste ano, a estimativa é de 7.752.

No que diz respeito ao número de aeronaves, por sua vez, o percentual também prevê aumento. Em 2020, foram 34 voos. Em 2021, o número saltou para 54, refletindo em um crescimento de 59%.

Tais números refletem os respectivos cenários de Covid-19 em cada período. Enquanto o final de outubro deste ano se destaca como o mês com menor número de mortes pelo novo coronavírus, em 2020 a situação era de um aumento de 81% no número de casos entre outubro e novembro.

A nível nacional, a Infraero mostra que a estimativa é de que ocorram 6.089 voos e 776.024 passageiros circulando pelos aeroportos de todo o país somente durante o feriado prolongado. Em comparação com o cenário de 2020, o aumento previsto é de 46% no número de aeronaves e 54% no número de passageiros.