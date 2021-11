Rádio Difusora celebra nesta quarta-feira 41 anos de existência em Sena Madureira

Integrante do Sistema Público de comunicação do Acre, a Rádio Difusora 670 KHZ, celebra nesta quarta-feira (3), 41 anos de existência na cidade de Sena Madureira. É considerada a mais antiga e tradicional Emissora de Rádio do município, se destacando, dentre outras coisas, por chegar aos locais mais distantes da zona rural.

Além de atingir os mais de 28 Bairros de Sena, a Difusora também abrange os rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã, levando a música, o entretenimento e a informação em tempo real. “Para se ter uma ideia, em locais onde não há telefone, nem internet, somos o único meio de comunicação. É através da Rádio que os moradores ficam por dentro dos acontecimentos do Brasil e do mundo”, comentou o radialista Jota Cavalcante.

EX-PREFEITO ULISSES MODESTO E SEU PAPEL IMPORTANTE NA IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO EM SENA MADUREIRA

A inauguração da Difusora de Sena Madureira se deu no dia 3 de novembro de 1980, na administração do prefeito Aguinaldo Ferreira Chaves, já falecido. Porém, outro político daquela época figura como peça importantíssima para a implantação da Emissora no vale do Iaco: O Dr. Ulisses Davila Modesto.

Em 1979, o Dr. Ulisses Modesto era prefeito de Sena Madureira e fez uma reivindicação junto ao então governador do Acre, Geraldo Mesquita. “A bem da verdade, essa Rádio tinha sido deslocada para Cruzeiro do Sul e chamava a Voz dos Nauás. Porém, na mesma época, também foi implantada por lá a Rádio Nacional de Brasília, ou seja, Cruzeiro estava com duas Rádios enquanto que Sena Madureira não tinha nenhuma. Fiz esse pedido ao então governador e, graças a Deus, ele atendeu”, relembrou.

Ulisses Modesto acrescentou que, à época, Sena já era bastante povoada na zona rural e os colonos e ribeirinhos não tinham acesso á comunicação. “Sem sombra de dúvidas, a Rádio Difusora prestou e ainda presta um serviço de grande utilidade para a população, especialmente para o homem do campo. Aproveito para parabenizar todos os profissionais que se dedicam diariamente em levar a informação com precisão e os programas musicais. Essa Rádio é um patrimônio histórico da nossa cidade”, mencionou.

EDINALDO GOMES: “CONTRIBUIR COM ESSA EMISSORA É MUITO GRATIFICANTE”

Nascido nas cabeceiras do rio Caeté, o radialista Edinaldo Gomes é o atual coordenador da Rádio Difusora de Sena Madureira. Ele atua há 19 anos na comunicação e falou desse momento marcante. “Cresci praticamente ouvindo a Rádio Difusora e hoje tenho o privilégio de contribuir com sua história. Agradeço a Deus inicialmente e também ao deputado Gehlen Diniz e ao governador Gladson Cameli pela oportunidade. Temos procurado fazer um trabalho voltado para a nossa comunidade. Parabenizo, nessa data, todos os nossos radialistas e demais colaboradores. Faço, ainda, um agradecimento especial aos nossos inúmeros ouvintes. Que Deus continue nos abençoando”, comentou.

Residente no igarapé Maloca, o produtor rural Nassélio Manoel destaca a importância da Rádio Difusora para a comunidade. “A gente escuta a programação diariamente, principalmente o Jornal e as mensagens. Ás vezes quando tem alguém doente na família, recebemos as informações através do Rádio. Sem a Rádio Difusora, as coisas pra lá praticamente não funcionam”, ressaltou.

Neste ano, o Governo do Acre, por intermédio da Seinfra, confirmou que o prédio da Difusora de Sena será totalmente reformado e espera somente os trâmites burocráticos para iniciar a obra.

Além disso, o deputado federal Alan Rick (Democratas), destinou uma emenda de mais de 400 mil reais para a compra de equipamentos, dentre os quais: Transmissor, mesas de som e computadores, com a meta de reaparelhar tanto a Difusora quanto a Aldeia FM.

Ao longo desses 41 anos de história, vários profissionais atuaram na Rádio Difusora de Sena Madureira, iniciando suas carreiras. Alguns permanecem até hoje. Outros estão brilhando em outros municípios do Acre e até mesmo fora do Estado.