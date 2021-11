Rihanna está grávida de seu primeiro filho, afirma site

Citando duas fontes independentes de Barbados, o site afirma que a cantora e empresária bilionária Rihanna está grávida de seu primeiro filho. A publicação presume que o pai seja o atual namorado da artista, o rapper A$AP Rocky.

A primeira fonte, que viu Rihanna saindo de um jato particular no aeroporto de seu país natal, disse ao MTO News que ‘Rihanna está grávida, ela tem uma barriga enorme e está aparecendo. Estou tão animado.” A notícia da gravidez de Rih rapidamente começou a se espalhar pelo pequeno país caribenho – e começou a virar tendência no Twitter.

Então, uma segunda fonte entrou em contato com a MTO News, com mais informações sobre a gravidez iminente de Rihanna. “Os funcionários foram informados em sua casa que não é permitido beber ou fumar. [Rihanna] está grávida e deseja trazer seu bebê para um ambiente saudável.”, teria dito a fonte do portal.

Rihanna estava brilhando durante toda a cerimônia citada acima, enquanto parecia tentar esconder a barriga em algumas fotos, que pode ser vista em outras imagens.

Veja fotos e um vídeo do evento abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAP MAIS 💥 (@rapmais)