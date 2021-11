Sebrae apresenta espaço de inovação a pró-reitores de todo o país

Nesta quarta-feira (24), representantes do Sebrae no Acre realizaram a apresentação do Sebraelab da Universidade Federal do Acre (Ufac), aos pró-reitores de todo o país, durante o 37º Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (Enprop).

O objetivo da apresentação foi expor as estratégias de inovação, incluindo a pré-aceleração e aceleração, realizadas pelo Sebraelab. Além disso, foram abordados os próximos passos que serão executados dentro do ecossistema de inovação, que envolve a conexão entre as instituições e as estratégias para tornar Rio Branco uma cidade mais inteligente.

o analista do Sebrae no Acre, Alex Lima, o evento foi uma oportunidade de mostrar o trabalho do Sebraelab, e usá-lo como inspiração, troca de conexões, e modelo para os outros estados.

“Esperamos que eles levem um pouco das experiências que executamos aqui e que possam implantar. Conversamos com vários reitores que estão fazendo processos de inovação bem interessantes e temos interesse em conhecer, além de trazê-los para contar um pouco da experiência, não só para nós do Sebrae, mas para todas as instituições parceiras, para que possamos colaborar e aprimorar o ecossistema, e torná-lo mais maduro”, disse o analista.

Sobre o Enprop

O Enprop constitui-se como um dos principais ambientes de debate e elaboração de propostas para o desenvolvimento da pesquisa, da pós-graduação e da inovação nas instituições acadêmicas e de pesquisa no Brasil. Ele ocorre anualmente, alternando as regiões do país, e congrega os Pró-Reitores de instituições públicas, privadas, confessionais e comunitárias que atuam na pesquisa e pós-graduação, além de demais representantes das Instituições participantes.