Seleção Feminina: CBF anuncia Torneio Internacional durante Data Fifa

Os jogos serão na Arena Amazônia, em Manaus, e servirão como preparação para a Copa América Feminina de 2022, na Colômbia. A equipe comandada por Pia Sundhage vai enfrentar a Índia, no dia 25, a Venezuela, dia 28, e o Chile, no primeiro dia do mês 12.

A convocação para estes jogos será nesta terça-feira (9/11), às 11h, durante live no canal da CBF.Depois dos Jogos de Tóquio, a Seleção enfrentou quatro amistosos. Foram duas vitórias contra a Argentina, por 3 x 1 e 4 x 1, e uma derrota, por 3 x 1, e um empate, 2 x 2, em compromissos com a Austrália.