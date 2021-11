Sepa de Sena Madureira recebe do Governo cinco motocicletas novas

A Secretaria de Estado de produção e agronegócio (Sepa), núcleo de Sena Madureira, foi contemplada com cinco novas motocicletas cuja entrega aconteceu na manhã desta terça-feira (30). Os novos veículos foram designados ao município pelo Governo do Acre, seguindo determinação do governador Gladson Cameli.

