Veja o momento em que assaltante rouba moto de mulher em supermercado

A ação do assaltante foi filmada pela câmera de segurança do estacionamento do supermercado e o vídeo (veja abaixo) chegou às redes sociais logo em seguida ao assalto, no início da noite de quarta-feira (24/11).

Com a repercussão causada pelas imagens, a Polícia Militar iniciou uma operação para prender o assaltante e recuperar a moto da mulher, que estava muito assustada. Ela contou aos policiais que chegou ao supermercado e viu um homem andando de um lado para o outro.