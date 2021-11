Veja os famosos que estarão na série de Zezé di Camargo e Wanessa

A cantora, inclusive, vai conversar com Zezé abertamente sobre os problemas de voz que ele já enfrentou, um dos momentos mais difíceis da carreira do astro. A atriz Priscila Fantin, que é recebida para um churrasco, e Cleo Pires, amigas de longa data de Wanessa, também participam da nova produção, mostrando a amizade e o carinho com Wanessa, que ajudam a cantora a passar pelos momentos difíceis de sua vida, como por exemplo, as questões de saúde mental.

O ex-jogador, comentarista e cunhado de Zezé, Denilson (casado com Luciele Di Camargo), garantiu momentos de descontração.

Com um olhar íntimo e delicado sobre a história do clã Camargo, a produção, além de acompanhar a rotina da família em sua fazenda no interior de Goiás, mostra também a relação de amizade e parceria de Wanessa e Zezé com diversos artistas. Em visitas ao local, eles abrem suas vidas, revelam segredos e mostram, de forma inédita, como é a relação com a família Camargo. Dirigido por Ricardo Perez, a série documental é uma produção da Ventre Studios em parceria com a Netflix.