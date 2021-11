Veja quanto Eliana receberá de salário após renovar contrato com SBT

Para não perder uma de suas apresentadoras mais carismáticas, Silvio Santos renovou o contrato de Eliana, por mais quatro anos, com alto salário. A loira continuará no comando das tardes de domingo da emissora até 2025, com novos quadros que estreiam a partir de janeiro de 2022.

De acordo com o Observatório da TV, o dono do SBT abriu o baú não só para financiar atrações internacionais para o programa, mas também para a remuneração da apresentadora, que embolsa algo em torno de R$ 900 mil mensais, sem contar com merchandising, que pode aumentar essa cifra consideravelmente.